«Эпидемия горящих покрышек». Первая смерть в Петербурге

Шутки в серии умышленных поджогов кончились еще тогда, когда после пожаров начали госпитализировать угоревших от дыма. Если продолжать использовать терминологию эпидемиологов, то вирус горящих покрышек мутировал и начал убивать. В Петербурге первой жертвой стал уроженец Белоруссии. Пережившая блокаду Татьяна Ивановна отравлена жженой резиной и вместе с соседями находится в НИИ Скорой помощи.
Справка
С ноября прошлого года в России жгут окружение троих блогеров: Петра Лунева, Полины Реутовой и администратора тг-канала «Труха Барселона», который держит свое имя в секрете. Автомобильные покрышки и зажигательные смеси использовались в Москве, Подмосковье, Челябинске, Ленобласти. Общий счет — за 30 эпизодов по стране. При подмосковном пожаре погибла пенсионерка. Всех троих между собой связывает публичный конфликт с блогером-миллионником Анатолием Шарием. Он отрицает причастность к поджогам, а журналистов обвиняет в заказных публикациях. Подробнее об этом читайте в большом материале «Фонтанки» «Покрышки с запахом Шария уезжают к Бастрыкину. Недругов топового блогера жгут от Петербурга до Урала».
Следственный комитет Петербурга возбудил уголовное дело по факту убийства, совершенного общеопасным способом. Вспыхнувшие на лестничной площадке автомобильные покрышки 10 февраля выгнали из своих квартир 30 жителей дома 237 по Лиговскому проспекту. С помощью пожарных люди выбирались через окно по автолестнице. 39-летний Максим из Белоруссии (здесь и далее имена изменены. — Прим. ред.) изрезал себе руки и ноги, спасаясь от пламени. Он спасся, а его старший брат, погодок, не успел. Обгоревшее тело нашли на пепелище.
В НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе увезли пятерых:
- Максим из выгоревшей квартиры на третьем этаже, 38 лет, с острым отравлением продуктами горения, а также с ранами кисти, бедра и голени доставлен в токсикологию. Состояние — средней степени тяжести;
- Татьяна Ивановна из квартиры на 5-м этаже, 83 года, с острым отравлением продуктами горения направлена в токсикологию, состояние — средней степени тяжести;
- Николай из квартиры этажом выше горевшей, 49 лет, с острым отравлением продуктами горения госпитализирован в токсикологию, состояние — средней степени тяжести;
- Оксана из квартиры этажом выше горевшей, 47 лет, с острым отравлением продуктами горения помещена в токсикологию, состояние — средней степени тяжести;
- Геннадий Иванович из квартиры этажом выше горевшей, 85 лет, с острым отравлением и ожогами верхних дыхательных путей помещен в токсикологическую реанимацию, состояние — тяжелое.
Фотографии с места пожара оставляют гнетущее впечатление. Это пепелище. Выжжена не только коммуналка на третьем этаже, но и три верхних пролета сталинки.
Как скоро это будет восстановлено, а главное — за чей счет, пока совершенно неясно. Схожее состояние парадных в доме на улице Фрунзе, где горели покрышки за два дня до Лиговского.
Хтонь оставил после себя пожар на Будапештской. Вторую неделю жильцы этой девятиэтажки не могут избавиться от тошнотворного запаха гари, пропитавшего всю парадную.
Поджог на Будапештской укладывается в сложившуюся уже на начало февраля картину: здесь пострадали пожилые родственники бывшей жены одного из трех блогеров, открыто враждующих с украинцем Анатолием Шарием. Квартиры их окружения четвертый месяц поджигают в шести регионах России. Только в Петербурге свыше 20 эпизодов, Следственный комитет объединил их в производство и дополнительно квалифицировал как покушения на убийство.
А вот с покрышками на Фрунзе и Лиговском такой ясности пока нет. Ни с кем из известных «Фонтанке» фигурантов «эпидемии горящих покрышек» последние два адреса не связаны. Исполнители этих поджогов, как и все их предшественники, конечно, задержаны. На Фрунзе шины палили и вовсе школьники моложе 16 лет.
За Лиговский задержаны взрослые, один из них ранее судим. На заказ они согласились за 60 тысяч рублей. Почерк схож везде: неизвестный через анонимный тг-канал называет адрес, говорит сумму. Когда поджигателей предсказуемо задерживают, конечный бенефициар остается неизвестным.
Как рассказали «Фонтанке» жители дома на Лиговском, после пожара следователи интересовались, нет ли у погорельцев родственников, которые сейчас находятся в зоне боевых действий на Украине.