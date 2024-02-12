«Эпидемия горящих покрышек». Первая смерть в Петербурге

С ноября прошлого года в России жгут окружение троих блогеров: Петра Лунева, Полины Реутовой и администратора тг-канала «Труха Барселона», который держит свое имя в секрете. Автомобильные покрышки и зажигательные смеси использовались в Москве, Подмосковье, Челябинске, Ленобласти. Общий счет — за 30 эпизодов по стране. При подмосковном пожаре погибла пенсионерка. Всех троих между собой связывает публичный конфликт с блогером-миллионником Анатолием Шарием. Он отрицает причастность к поджогам, а журналистов обвиняет в заказных публикациях. Подробнее об этом читайте в большом материале «Фонтанки» «Покрышки с запахом Шария уезжают к Бастрыкину. Недругов топового блогера жгут от Петербурга до Урала».