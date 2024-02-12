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В Красноярске осудят 81-летнего пенсионера за убийство 77-летней супруги

Убийство произошло на фоне возникшей ревности со стороны мужчины из-за деменции.
Источник: AP 2023

В Красноярске прокуратура направила в суд материалы уголовного дела об убийстве пенсионером своей 77-летней супруги. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В ноябре 2023 года 81-летний житель Центрального района Красноярска дома зарезал 77-летнюю супругу. Мужчина страдал сосудистой деменцией, вызванной гипертонической болезнью., к тому же употреблял алкоголь после 30 лет воздержания от него.

На этом фоне его начали посещать мысли об измене своей супруги с бывшим мужем её сестры. Рассердившись на жену, он требовал остаться дома, но она отказалась. Мужчина взял нож и расправился с супругой.

На крики из квартиры сбежались соседи, но не смогли достучаться. Тогда вызвали полицию. Прибывшие сотрудники застали мужчину выходящим из квартиры. На вопросы о жене он ответил, что не знает о её местонахождении.

Тело было найдено дома без признаков жизни. Мужчина отказывается верить в её смерть, считая её живой. Ждёт, когда она придёт к нему в СИЗО. Вместе они прожили 52 года.

Прокуратура направила материалы дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ в Центральный районный суд. Мужчине грозит медицинские меры принудительного характера.

Ранее сообщалось о том, что обвиняемый пенсионер приревновал погибшую супругу к мёртвому соседу.