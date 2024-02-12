В Красноярске осудят 81-летнего пенсионера за убийство 77-летней супруги

В Красноярске прокуратура направила в суд материалы уголовного дела об убийстве пенсионером своей 77-летней супруги. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
На этом фоне его начали посещать мысли об измене своей супруги с бывшим мужем её сестры. Рассердившись на жену, он требовал остаться дома, но она отказалась. Мужчина взял нож и расправился с супругой.
На крики из квартиры сбежались соседи, но не смогли достучаться. Тогда вызвали полицию. Прибывшие сотрудники застали мужчину выходящим из квартиры. На вопросы о жене он ответил, что не знает о её местонахождении.
Прокуратура направила материалы дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ в Центральный районный суд. Мужчине грозит медицинские меры принудительного характера.
Ранее сообщалось о том, что обвиняемый пенсионер приревновал погибшую супругу к мёртвому соседу.