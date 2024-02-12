Более 10 автомобилей столкнулись на Байкальском тракте в Иркутском районе

Массовое ДТП случилось на Байкальском тракте в Иркутском районе сегодня, 12 февраля. На кадрах, снятых очевидцами, видно столкновение не менее 10 автомобилей. Авария произошла на участке проезжей части в направлении Иркутска. Все подробности уточняются. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.