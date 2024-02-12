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В Минусинске осудили мошенника, озеленившего город больными яблонями

Лжеботаник высадил в историческом центре Минусинска хилые дички и вязы за 1,3 млн рублей.
Источник: AP 2023

В Красноярском крае осудили лжеботаника, который похитил 1,3 млн рублей при озеленении Минусинска. Об этом сообщили в прокуратуре.

37-летний житель Минусинска решил заработать на высадке деревьев. Он создал 64 фиктивных договора, чтобы заработать репутацию, а затем подать заявку на конкурс. Администрация Минусинска не заметила подвоха и признала его подходящим подрядчиком. Он должен был высадить 128 саженцев деревьев в исторической части города.

Для этого он приобрёл дешёвые дички и выкопал дикорастущий вяз в Хакасии. Растения были кривые и больные. После их высадки все они были снабжены этикетками со знаком качества. Были подделаны паспорта на посадочный материал.

Выполненные по контракту работы были оплачены. Но правоохранительные органы и прокуратура выявили обман. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

В суде мужчина признал вину, возместил ущерб более 1,3 млн рублей.

Суд назначил приговор в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

Ранее сообщалось о том, что прокуратура обязала владельцев домов на берегу Базаихи в Красноярске демонтировать заборы, преграждающие свободный доступ к реке.