В Минусинске осудили мошенника, озеленившего город больными яблонями

В Красноярском крае осудили лжеботаника, который похитил 1,3 млн рублей при озеленении Минусинска. Об этом сообщили в прокуратуре.
37-летний житель Минусинска решил заработать на высадке деревьев. Он создал 64 фиктивных договора, чтобы заработать репутацию, а затем подать заявку на конкурс. Администрация Минусинска не заметила подвоха и признала его подходящим подрядчиком. Он должен был высадить 128 саженцев деревьев в исторической части города.
Для этого он приобрёл дешёвые дички и выкопал дикорастущий вяз в Хакасии. Растения были кривые и больные. После их высадки все они были снабжены этикетками со знаком качества. Были подделаны паспорта на посадочный материал.
В суде мужчина признал вину, возместил ущерб более 1,3 млн рублей.
Суд назначил приговор в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.
Ранее сообщалось о том, что прокуратура обязала владельцев домов на берегу Базаихи в Красноярске демонтировать заборы, преграждающие свободный доступ к реке.