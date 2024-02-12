Приставы оказали первую помощь жителю Иркутска во время приступа

Посетитель почувствовал себя плохо прямо в здании Иркутского суда, куда пришел для подачи заявления. Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе УФССП по Иркутской области, у мужчины случился приступ эпилепсии.
Двое младших судебных приставов услышали громкие звуки из холла и крик женщины о том, что человеку плохо. Они сразу отреагировали и по симптомам определили, что у мужчины приступ. Сотрудники оказали первую помощь, после вызвали скорую.
Медицинские работники диагностировали приступ эпилепсии и вывих плеча. Пострадавшего госпитализировали. Он выразил благодарность судебным приставам за своевременную помощь.