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Приставы оказали первую помощь жителю Иркутска во время приступа

Мужчине стало плохо в здании суда.
Источник: IrkutskMedia.ru

Посетитель почувствовал себя плохо прямо в здании Иркутского суда, куда пришел для подачи заявления. Как сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе УФССП по Иркутской области, у мужчины случился приступ эпилепсии.

Двое младших судебных приставов услышали громкие звуки из холла и крик женщины о том, что человеку плохо. Они сразу отреагировали и по симптомам определили, что у мужчины приступ. Сотрудники оказали первую помощь, после вызвали скорую.

Медицинские работники диагностировали приступ эпилепсии и вывих плеча. Пострадавшего госпитализировали. Он выразил благодарность судебным приставам за своевременную помощь.

здоровье