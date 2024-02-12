В Челябинске ссора соседей из-за уборки снега закончилась стрельбой

«Двое доставлены в отдел полиции, устанавливается объективная картина происшествия. Ситуация находится на контроле у городского начальника МВД», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Один из участников конфликта на тракторе сгреб снежную кучу в палисадник к соседу Леониду. Его мать пыталась защитить придомовую территорию от снега с чужой территории, но безуспешно. Тогда в дело вмешались сослуживцы ее сына. Однако на это сосед выстрелил несколько раз в Леонида из травматического оружия.
Челябинцы нередко решают конфликты с помощью стрельбы. Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в микрорайоне Чурилово подростки избили школьника и выстрелили в него из аэрозольного пистолета.