В Челябинске ссора соседей из-за уборки снега закончилась стрельбой

Один из участников конфликта на тракторе сгреб снежную кучу в палисадник к соседу Леониду. Его мать пыталась защитить придомовую территорию от снега с чужой территории, но безуспешно. Тогда в дело вмешались сослуживцы ее сына. Однако на это сосед выстрелил несколько раз в Леонида из травматического оружия.