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В Челябинске ссора соседей из-за уборки снега закончилась стрельбой

ЧЕЛЯБИНСК, 12 февраля, ФедералПресс. В Челябинске на АМЗ в частном секторе 11 февраля произошла стрельба. В воскресенье все началось с уборки придомовой территории от снега. Конфликт между соседями продолжался долгое время. В давний спор вмешался участник спецоперации.
Источник: РИА "ФедералПресс"

«Двое доставлены в отдел полиции, устанавливается объективная картина происшествия. Ситуация находится на контроле у городского начальника МВД», — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Один из участников конфликта на тракторе сгреб снежную кучу в палисадник к соседу Леониду. Его мать пыталась защитить придомовую территорию от снега с чужой территории, но безуспешно. Тогда в дело вмешались сослуживцы ее сына. Однако на это сосед выстрелил несколько раз в Леонида из травматического оружия.

Челябинцы нередко решают конфликты с помощью стрельбы. Ранее «ФедералПресс» рассказал, как в микрорайоне Чурилово подростки избили школьника и выстрелили в него из аэрозольного пистолета.