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Пожар произошел в многоквартирном доме в Ветке: 3 ребенка госпитализированы

Спасатели полагают, что причиной возникновения огня стало короткое замыкание электрического удлинителя.
Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 фев — Sputnik. В городе Ветка произошел пожар в жилом многоквартирном доме, сообщили в официальном Telegram-канале Гомельского облисполкома.

Сообщение о возгорании поступило в областное управление МЧС в воскресенье 11 февраля в 23:57. Спасателям пришлось эвакуировать 17 человек, из них 10 детей.

«На момент возникновения пожара жильцы находились в квартире, почувствовали запах дыма и до прибытия подразделений МЧС к месту вызова самостоятельно вышли из квартиры на улицу», — говорится в сообщении.

Точная причина пожара в настоящее время устанавливается, одна из версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Спасатели полагают, что произошло короткое замыкание электрического удлинителя.

В главном управлении по здравоохранению облисполкома в свою очередь сообщили, что после пожара потребовалась госпитализация четырем пострадавшим, из них трое детей.

«Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — проинформировали в профильном управлении местных властей.

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