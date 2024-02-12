Пожар произошел в многоквартирном доме в Ветке: 3 ребенка госпитализированы

МИНСК, 12 фев — Sputnik. В городе Ветка произошел пожар в жилом многоквартирном доме, сообщили в официальном Telegram-канале Гомельского облисполкома.
Сообщение о возгорании поступило в областное управление МЧС в воскресенье 11 февраля в 23:57. Спасателям пришлось эвакуировать 17 человек, из них 10 детей.
«На момент возникновения пожара жильцы находились в квартире, почувствовали запах дыма и до прибытия подразделений МЧС к месту вызова самостоятельно вышли из квартиры на улицу», — говорится в сообщении.
Точная причина пожара в настоящее время устанавливается, одна из версий — нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. Спасатели полагают, что произошло короткое замыкание электрического удлинителя.
В главном управлении по здравоохранению облисполкома в свою очередь сообщили, что после пожара потребовалась госпитализация четырем пострадавшим, из них трое детей.
«Их жизни и здоровью ничего не угрожает», — проинформировали в профильном управлении местных властей.