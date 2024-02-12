У жителя Ферганской области обнаружили более 7 килограммов марихуаны

Как уточняет пресс-служба областного УВД, 9 февраля года сотрудники правоохранительных органов обыскали дом жителя Язъяванского района и обнаружили 7 170 граммов марихуаны.
По данному факту ведется доследственная проверка.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как уточняет пресс-служба областного УВД, 9 февраля года сотрудники правоохранительных органов обыскали дом жителя Язъяванского района и обнаружили 7 170 граммов марихуаны.
По данному факту ведется доследственная проверка.