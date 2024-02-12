У жителя Ферганской области обнаружили более 7 килограммов марихуаны

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Более 7 килограммов марихуаны обнаружили и изъяли у жителя Язъяванского района Ферганской области, сообщает корреспондент Podrobno.uz.