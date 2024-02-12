Выбраться не успел: в Приморье автомобиль с водителем сутки пробыл в ледяной реке

В минувшую субботу, 10 февраля, в Приморье на реке Пойма под воду ушел автомобиль, внутри которого находился водитель. К сожалению, мужчина не успел выбрать из машины, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации Хасанского округа. Подробности — в материале.
74-летний мужчина выехал на замерзшую реку Пойма в районе третьей протоки. Однако лед еще успел до конца сформировать, потому, не выдержав вес автомобиля, треснул. За считанные секунды автомобиль погрузился под воду, а водитель пошел ко дну вместе с ним.
Очевидцы вызвали спасателей, однако они не могли подойти близко к месту ЧП, так как все произошло в 30 метрах от берега, пришлось обращаться за помощью к водолазам. Поднять автомобиль вместе с погибшим водителем удалось 11 февраля с помощью тяжелой техники.
Рыбаки продолжают выезжать на лед, несмотря на многочисленные предупреждения спасателей. Так, «Комсомолка» писала о том, что в Надеждинском районе под лед ушли два автомобиля.