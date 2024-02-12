Выбраться не успел: в Приморье автомобиль с водителем сутки пробыл в ледяной реке

Очевидцы вызвали спасателей, однако они не могли подойти близко к месту ЧП, так как все произошло в 30 метрах от берега, пришлось обращаться за помощью к водолазам. Поднять автомобиль вместе с погибшим водителем удалось 11 февраля с помощью тяжелой техники.