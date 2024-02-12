Жанаозенцы устроили давку из-за цветочной акции

Видео столпотворения опубликовал информационный портал ZTB.
«А это очередная давка за бесплатные продукты. Произошла она в городе Жанаозен. Что конкретно раздавали из кулька — неизвестно. Но где “бесплатный сыр” в Казахстане, там везде бардак», — говорится в описании к ролику.
Пользователи Сети не остались равнодушными и прокомментировали происходящее. Большинство задается вопросом: когда введут запрет на подобные акции. Другие же не удивляются, отмечая уровень благосостояния граждан.
Эту энергию в правильное бы русло. Надо запретить бесплатную раздачу любого товара. Есть списки нуждающихся в акимате, в мечетях. Лучше им раздать. Народ у нас нищий. Стыдобище. А чему удивляться? Продукты дорожают, людям тяжело.
В пресс-службе полиции Мангистауской области также отреагировали на ролик. Стражи порядка пояснили, что столпотворение произошло по вине владельца цветочного магазина.
«Полиция привлекла к ответственности владельца цветочного магазина за создание препятствий для движения транспортных средств».
Летом 2023 года казахстанцев поразило фруктовое безумие на ярмарке в Астане.
Тогда жители и гости столицы давили и беспорядочно разбирали бесплатные фрукты на выставке сельхозпродукции из Таджикистана.