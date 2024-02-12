В соцмедиа появилось видео, на котором несколько молодых людей пинают припаркованный на одной из улиц Самары и полностью засыпанный снегом автомобиль, пытаясь выбить ногами стекла машины.
Подростки выкрикивают: «Открывай!», дурачась и понимая, что внутри никого нет. Этот хулиганский поступок 10 февраля 2024 года совершили пятеро воспитанников Академии «Крыльев Советов», и на следующий день спортивная организация отреагировала на инцидент, разместив ролик, в котором они раскаиваются в содеянном, в своем тг-канале.
Подростки просят прощения у руководства Академии, своих родителей и владельца поврежденного автомобиля, говоря, что считают свое поведение недопустимым, глупым и необдуманным. Они обещают, что такое больше никогда не повторится.
В Академии заявили, что в ближайшее время будут проведены необходимые воспитательные мероприятия с участием всех воспитанников.