Подростки выкрикивают: «Открывай!», дурачась и понимая, что внутри никого нет. Этот хулиганский поступок 10 февраля 2024 года совершили пятеро воспитанников Академии «Крыльев Советов», и на следующий день спортивная организация отреагировала на инцидент, разместив ролик, в котором они раскаиваются в содеянном, в своем тг-канале.