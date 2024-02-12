Хабаровчанка перевела мошенникам более 250 тысяч рублей, чтобы обезопасить свой счет, сообщает «АиФ-Дальинформ».
В полицию обратилась 36-летняя жительница Хабаровска, которая рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник одной из сотовых компаний, он спросил у женщины о продлении договора об использовании абонентского номера и попросил сообщать паспортные данные. В дальнейшем ей в ВотсАапе позвонил якобы сотрудник портала Госуслуги, и сообщил, что ее аккаунт взломан, и кто-то пытается оформить кредит. Через час ей вновь позвонил неизвестный, представившийся сотрудником центрального банка, и сказал, что кто-то от ее имени оформляет крупные займы и необходимо все средства обезопасить и перевести «безопасный» счет. Потерпевшая сняла 46 тысяч личных сбережений и перевела по указанным реквизитам, после чего взяла 230 тысяч в кредит и также отправила мошенникам.
«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы», — сообщил врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску — начальник полиции Евгений Шадрин.