Хабаровчанка перевела мошенникам более 250 тысяч рублей

В полицию обратилась 36-летняя жительница Хабаровска, которая рассказала, что ей позвонил якобы сотрудник одной из сотовых компаний, он спросил у женщины о продлении договора об использовании абонентского номера и попросил сообщать паспортные данные. В дальнейшем ей в ВотсАапе позвонил якобы сотрудник портала Госуслуги, и сообщил, что ее аккаунт взломан, и кто-то пытается оформить кредит. Через час ей вновь позвонил неизвестный, представившийся сотрудником центрального банка, и сказал, что кто-то от ее имени оформляет крупные займы и необходимо все средства обезопасить и перевести «безопасный» счет. Потерпевшая сняла 46 тысяч личных сбережений и перевела по указанным реквизитам, после чего взяла 230 тысяч в кредит и также отправила мошенникам.