В ряде городов и районов Ростовской области сегодня остались закрыты детсады и школы

В администрации Шахт сообщили, что в понедельник 17 школ, в которых электроснабжение и теплоснабжение еще не восстановлены, организуют учебные занятия в режиме консультаций с выдачей домашних заданий, а в 13 детских садах будет отменен прием детей. Педагоги обзвонили родителей своих воспитанников.