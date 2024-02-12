В ряде городов и районов Ростовской области сегодня остались закрыты детсады и школы

В администрации Шахт сообщили, что в понедельник 17 школ, в которых электроснабжение и теплоснабжение еще не восстановлены, организуют учебные занятия в режиме консультаций с выдачей домашних заданий, а в 13 детских садах будет отменен прием детей. Педагоги обзвонили родителей своих воспитанников.
Остальные школы и детские сады, в которых обеспечена подача тепла, света и воды, работают в штатном режиме.
В Гукове занятия перенесли.
«В связи с непростой обстановкой, сложившейся сейчас в городе, мы приняли решение перенести занятия в школе с 12 на 17 февраля. О работе дошкольных учреждений вам необходимо уточнить индивидуально. Все зависит от наличия электроэнергии и водоснабжения в отдельно взятом учреждении», — сообщил глава администрации города Гуково Евгений Гриненко в своем телеграм-канале.
Напомним, накануне вечером региональная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС ввела режим повышенной готовности с 21:00 11 февраля в Волгодонске, Гукове, Донецке, Звереве, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах Ростовской области.