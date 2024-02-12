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Под Воронежем отменили рейсы автобусов из-за сильнейшей гололедицы

Столицу Черноземья накрыл замерзающий дождь.
Сейчас в Ричмонде: +11° 2 м/с 87% 756 мм рт. ст. +9°

В связи неблагоприятными погодными условиями и сильнейшей гололедицей на дорогах в Рамонском районе Воронежской области отменили все автобусные рейсы. Об этом экстренно предупредила администрация района утром в понедельник, 12 февраля.

— Безопасность и комфорт наших пассажиров всегда стоят на первом месте. Мы тщательно следим за погодными условиями и надеемся возобновить автобусные рейсы как можно скорее. Благодарим вас за понимание. Берегите себя и будьте в безопасности! — говорится в сообщении пресс-службы администрации Рамонского района.

В ночь на понедельник столицу Черноземья накрыл замерзающий дождь, что привело к образованию гололеда и гололедицы на дорогах. В связи с этим продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.

Город сейчас буквально превратился в один большой каток — тротуары и дороги покрыты ледяной глазурью.

На этой неделе в Воронеже прогнозируют погодные «качели»: после потепления вновь придет значительное похолодание — до −15 градусов. Подробно о погоде — в материале РИА «Воронеж».