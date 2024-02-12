Под Воронежем отменили рейсы автобусов из-за сильнейшей гололедицы

— Безопасность и комфорт наших пассажиров всегда стоят на первом месте. Мы тщательно следим за погодными условиями и надеемся возобновить автобусные рейсы как можно скорее. Благодарим вас за понимание. Берегите себя и будьте в безопасности! — говорится в сообщении пресс-службы администрации Рамонского района.