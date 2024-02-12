Под Воронежем отменили рейсы автобусов из-за сильнейшей гололедицы

В связи неблагоприятными погодными условиями и сильнейшей гололедицей на дорогах в Рамонском районе Воронежской области отменили все автобусные рейсы. Об этом экстренно предупредила администрация района утром в понедельник, 12 февраля.
— Безопасность и комфорт наших пассажиров всегда стоят на первом месте. Мы тщательно следим за погодными условиями и надеемся возобновить автобусные рейсы как можно скорее. Благодарим вас за понимание. Берегите себя и будьте в безопасности! — говорится в сообщении пресс-службы администрации Рамонского района.
В ночь на понедельник столицу Черноземья накрыл замерзающий дождь, что привело к образованию гололеда и гололедицы на дорогах. В связи с этим продолжает действовать желтый уровень погодной опасности.
Город сейчас буквально превратился в один большой каток — тротуары и дороги покрыты ледяной глазурью.
На этой неделе в Воронеже прогнозируют погодные «качели»: после потепления вновь придет значительное похолодание — до −15 градусов. Подробно о погоде — в материале РИА «Воронеж».