Кто поджигает леса Казахстана

— Площадь государственного лесного фонда составляет 30,9 млн га, в том числе 13,7 млн га лесных массивов. Площадь лесов на территории страны составляет 5%. В 2023 году зарегистрировано 810 лесных пожаров на общей площади 116,8 тысячи га, в том числе 61,1 тысячи га лесных территорий, — сказал Ерлан Нысанбаев в ходе Правительственного часа в Мажилисе.
По его словам, причинами пожаров стали молнии (498), пожары на сельскохозяйственных угодьях (87), а также в 194 случаях причины не установлены. Между тем установлено 30 случаев пожаров, произошедших по вине физических и юридических лиц.
— Отмечаем, что рост лесных пожаров в ближайшие годы напрямую связан с глобальным изменением климата. При этом климат в Азии повышается на 4 градуса быстрее, чем где-либо еще. Это явление было упомянуто на конференции по изменению климата, состоявшейся в Дубае в декабре прошлого года, — отметил министр.