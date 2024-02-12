Кто поджигает леса Казахстана

— Отмечаем, что рост лесных пожаров в ближайшие годы напрямую связан с глобальным изменением климата. При этом климат в Азии повышается на 4 градуса быстрее, чем где-либо еще. Это явление было упомянуто на конференции по изменению климата, состоявшейся в Дубае в декабре прошлого года, — отметил министр.