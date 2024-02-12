В центре Перми трамвай сошел с рельсов

В период с 09:30 до 09:50 трамвай № 5 сошел с рельсов на углу пересечения улиц Куйбышева и Революции. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
О затруднении движения на данном участке дороги не сообщается.
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В период с 09:30 до 09:50 трамвай № 5 сошел с рельсов на углу пересечения улиц Куйбышева и Революции. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
О затруднении движения на данном участке дороги не сообщается.