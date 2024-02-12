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В центре Перми трамвай сошел с рельсов

Утром 12 февраля на улице Куйбышева в районе остановки «Стадион Динамо» трамвай № 5 сошел с рельсов.

В период с 09:30 до 09:50 трамвай № 5 сошел с рельсов на углу пересечения улиц Куйбышева и Революции. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

О затруднении движения на данном участке дороги не сообщается.