Не понял, как там оказался: водитель-виновник аварии на хабаровской трассе рассказал, как все произошло

В Госавтоинспекции Хабаровского края рассказали небольшие подробности аварии на трассе в Хабаровском районе. Сейчас 68-летний водитель Toyota Corona находится с переломами в Краевой клинической больнице. Мужчина не смог объяснить, почему оказался на встречной полосе движения. По его словам, он сам не понял, как произошло нарушение.