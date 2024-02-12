Не понял, как там оказался: водитель-виновник аварии на хабаровской трассе рассказал, как все произошло

В Госавтоинспекции Хабаровского края рассказали небольшие подробности аварии на трассе в Хабаровском районе. Сейчас 68-летний водитель Toyota Corona находится с переломами в Краевой клинической больнице. Мужчина не смог объяснить, почему оказался на встречной полосе движения. По его словам, он сам не понял, как произошло нарушение.
Пассажирка Toyota Vitz тоже получила переломы. Водитель этой иномарки — 51-летняя женщина — отделалась ушибами.
Известно, что абсолютно все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Вероятно, это и помогло им избежать серьезных травм.
Напомним, авария случилась на 12 километре дороги Хабаровск — Ильинка — Ракитное — Гаровка-1 — поселок Горького утром 11 февраля. От удара один из автомобилей вылетел в кювет, однако смертей в аварии удалось избежать.