В Чирчике воспитательница побила и заперла в туалете девочку, не спавшую во время тихого часа — видео

В социальных сетях распространилась видеозапись, на которой во время тихого часа воспитательница грубо схватила плакавшую девочку и увела в другую комнату.
Детский омбудсмен изучил данную ситуацию. Выяснилось, что инцидент произошел 8 февраля в частном детском саду в Чирчике.
Воспитательница, которая нервничала из-за семейных проблем, несколько раз накричала на ребенка, который не мог уснуть во время тихого часа, затем побила и заперла в туалете.
Женщина была уволена на основании п. 5 ст. 161 ТК РУз (Прекращение трудового договора по инициативе работодателя по причине однократного грубого нарушения работником своих трудовых обязанностей).
Помимо этого, сотрудниками районного ОВД проводится доследственная проверка для дачи правовой оценки ее действиям.
Детский омбудсмен продолжит следить за соблюдением законных интересов ребенка.