Стала известна причина пожара в квартире многодетной семьи на Кубани, где погибли трое детей

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.
Напомним, трагедия произошла ночью 12 февраля в поселке Южном. В квартире, которую охватило огнем, проживала многодетная семья. По словам матери, накануне пожара один из детей взял зажигалку и поджег вещи в шкафу. В результате огонь начал разгораться.
Известно, что женщина самостоятельно воспитывала шестерых детей и состояла на учете по категории «трудная жизненная ситуация». Семье оказывалась помощь.
«Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ “Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Во время пожара женщина не успела вывести из квартиры всех детей. В результате трое ребят погибли.
В настоящее время по факту происшествия прокуратура проводит проверку.
«Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе надзорного органа.