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Стала известна причина пожара в квартире многодетной семьи на Кубани, где погибли трое детей

Причиной пожара на Кубани, где погибли трое детей, стало неосторожное обращение с огнем.
Источник: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, трагедия произошла ночью 12 февраля в поселке Южном. В квартире, которую охватило огнем, проживала многодетная семья. По словам матери, накануне пожара один из детей взял зажигалку и поджег вещи в шкафу. В результате огонь начал разгораться.

Известно, что женщина самостоятельно воспитывала шестерых детей и состояла на учете по категории «трудная жизненная ситуация». Семье оказывалась помощь.

«Мать неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ “Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних”», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Во время пожара женщина не успела вывести из квартиры всех детей. В результате трое ребят погибли.

В настоящее время по факту происшествия прокуратура проводит проверку.

«Будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», — уточнили в пресс-службе надзорного органа.

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