Стала известна причина пожара в квартире многодетной семьи на Кубани, где погибли трое детей

Напомним, трагедия произошла ночью 12 февраля в поселке Южном. В квартире, которую охватило огнем, проживала многодетная семья. По словам матери, накануне пожара один из детей взял зажигалку и поджег вещи в шкафу. В результате огонь начал разгораться.