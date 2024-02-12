На видео с давкой в Жанаозене отреагировали в акимате

В мессенджерах распространилось видео из Жанеозена. На нем запечатлено столпотворение, вызванное бесплатной раздачей подарков. Инцидент произошел вчера, 11 февраля. Ситуацию с давкой в Жанаозене прокомментировали в акимате города.
«11 февраля 2024 года организаторы акции устроили в Жанаозене раздачу бесплатных смартфонов и путевок в пятизвездочный отель. Свои действия предприниматели не согласовывали с местным исполнительным органом», — сообщили в акимате.
Также в акимате добавили, что предпринимателю был выписан штраф.
«Вчера прошла новость о том, что раздавали еду, но это не так. Участники акции боролись за смартфоны и путевки в отель», — подчеркнули в акимате.
В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что организатора акции не оставили без внимания. Им оказался владелец цветочного магазина. «Полиция привлекла к ответственности владельца цветочного магазина за создание препятствий для движения транспортных средств», — рассказали в ведомстве.