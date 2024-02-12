Петросяна экстренно госпитализировали после падения

В свою очередь Telegram-канал «112» в начале мая того же года заявлял, что Петросяна доставили в больницу из-за гипертензивной болезни сердца. Telegram-канал Baza добавлял тогда, что юморист находился в Боткинской больнице в Москве, «скорую» ему вызвала жена.