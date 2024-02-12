Трое без вести пропавших челябинцев найдены мертвыми: умерли во сне

«По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
Сейчас тела челябинцев находятся на экспертизе для установления точной причины смерти. Следов насилия на трупах не выявлено.
Предварительной версией произошедшего специалисты считают распитие алкогольных напитков при работающем двигателе автомобиля. Двое мужчин и одна женщина могли уснуть и отравиться угарным газом во сне.
На прошлой неделе 23-летний сноубордист заблудился в лесу под Кыштымом. В поисково-спасательную службу за помощью обратилась его подруга, когда парень не вернулся к закрытию трасс в горнолыжном центре «Егоза». Он бродил в поисках выхода в тяжелом снаряжении несколько часов.