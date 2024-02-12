Трое без вести пропавших челябинцев найдены мертвыми: умерли во сне

На прошлой неделе 23-летний сноубордист заблудился в лесу под Кыштымом. В поисково-спасательную службу за помощью обратилась его подруга, когда парень не вернулся к закрытию трасс в горнолыжном центре «Егоза». Он бродил в поисках выхода в тяжелом снаряжении несколько часов.