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Бои без правил устроили парни на Нижне-Волжской набережной

Дрались нетрезвые ребята из местного клуба.
Источник: Время

Видео драки двух парней в Нижнем Новгороде появилось в социальных сетях.

Как сообщает автор поста, инцидент произошел поздним вечером 10 февраля на Нижне-Волжской набережной.

Согласно информации, пьяные ребята из местного клуба регулярно устраивают здесь драки. Иногда достается прохожим.

Пользователи соцсетей активно включились в обсуждение произошедшего.

«Все стоят снимают… Хоть кто-нибудь полицию вызывал?» — задается вопросом Ксения Шалабина. «Это что-то необычное? Парням свойственно драться в их возрасте!» — отвечает ей Аким Бочков. «Хочешь драться вперед на ринг или ещё куда. Какое поведение не допустимо в общественном месте», — парирует Ксения. «Полиция через дорогу», — напоминает Ксюша Куранова.

Ранее сообщалось, что водитель в ходе дорожной драки в Дзержинске достал топор.