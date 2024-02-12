Бои без правил устроили парни на Нижне-Волжской набережной

«Все стоят снимают… Хоть кто-нибудь полицию вызывал?» — задается вопросом Ксения Шалабина. «Это что-то необычное? Парням свойственно драться в их возрасте!» — отвечает ей Аким Бочков. «Хочешь драться вперед на ринг или ещё куда. Какое поведение не допустимо в общественном месте», — парирует Ксения. «Полиция через дорогу», — напоминает Ксюша Куранова.