Бои без правил устроили парни на Нижне-Волжской набережной

Видео драки двух парней в Нижнем Новгороде появилось в социальных сетях.
Как сообщает автор поста, инцидент произошел поздним вечером 10 февраля на Нижне-Волжской набережной.
Согласно информации, пьяные ребята из местного клуба регулярно устраивают здесь драки. Иногда достается прохожим.
Пользователи соцсетей активно включились в обсуждение произошедшего.
«Все стоят снимают… Хоть кто-нибудь полицию вызывал?» — задается вопросом Ксения Шалабина. «Это что-то необычное? Парням свойственно драться в их возрасте!» — отвечает ей Аким Бочков. «Хочешь драться вперед на ринг или ещё куда. Какое поведение не допустимо в общественном месте», — парирует Ксения. «Полиция через дорогу», — напоминает Ксюша Куранова.
Ранее сообщалось, что водитель в ходе дорожной драки в Дзержинске достал топор.