Омич до смерти забил любовницу в дачном доме

В СК России по Омской области расследуют уголовное дело по факту убийства. В минувшее воскресенье, 11 февраля, бригаду скорой помощи вызвали на территорию СНТ Авангард. Там, в одном из дачных домиков, медики обнаружили тело женщины. Помочь ей было уже нечем.
Врачи констатировали смерть омички и сообщили о преступлении в правоохранительные органы. Как оказалось, к смерти 29-летней женщины оказался причастен её 33-летний сожитель. После совместного застолья между парой возник конфликт.
Мужчина, который ранее уже был судим, избил любовницу. А затем вызвал ей скорую. Но от множественных травм тела и головы она скончалась на месте. Её сожитель задержан. Следствие намерено добиться его отправки в СИЗО на время расследования.
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