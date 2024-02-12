«Трех пациентов доставили в Витебскую областную клиническую больницу, четырех — в Больницу скорой медицинской помощи. У них <…> черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы, ссадины мягких тканей лица. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести. Среди пострадавших детей нет. Всем пациентам проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — говорится в сообщении.
ДТП с маршрутным такси в Витебском районе: пострадали семь пассажиров
Семеро пассажиров маршрутного такси «Фольксваген» пострадали сегодня в ДТП в районе деревни Курино Витебского района. Все они доставлены в учреждения здравоохранения Витебска. На месте аварии работали три бригады скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Здравоохранение Витебщины».