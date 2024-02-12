ДТП с маршрутным такси в Витебском районе: пострадали семь пассажиров

Семеро пассажиров маршрутного такси «Фольксваген» пострадали сегодня в ДТП в районе деревни Курино Витебского района. Все они доставлены в учреждения здравоохранения Витебска. На месте аварии работали три бригады скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал «Здравоохранение Витебщины».