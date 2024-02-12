В Ростовской области были слышны звуки взрывов ночью 12 февраля

Об этом местные жители сообщили в социальных сетях.
В Каменске-Шахтинском, горожане стали свидетелями грохота, похожего на взрывы, который был слышен как минимум пять раз. В комментариях пользователи добавили, что звук был очень громким и стекла задрожали, однако источник звука остался неизвестным.
Многие жители предположили, что это мог быть самолет, перешедший на сверхзвук, а некоторые увидели, что неподалеку проходили учения. Пока не сообщается о том, что действительно стало причиной грохота, и официальных комментариев по этому поводу пока нет.