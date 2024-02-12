Красноярские полицейские задержали женщину с крупной партией наркотика

В Красноярске полицейские поймали женщину с крупной партией наркотика. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, ее задержали около кафе на проспекте Металлургов.
Установлено, что 31-летняя уроженка одной из стран ближнего зарубежья прибыла в наш город для продажи оптовых доз запрещенных веществ бесконтактным способом. В ходе досмотра у нее обнаружили свертки, внутри которых находился героин общей массой около 300 граммов. Правоохранители проверяют женщину на причастность к совершению аналогичных преступлений.
Закладчице грозит до 20 лет лишения свободы по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Сейчас она находится под стражей.