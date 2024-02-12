В Алуште рабочий погиб в котловане: дело направили в суд

В Алуште 53-летнего местного жителя обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении земляных работ, повлекшем смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.
В июне мужчина руководил земляными работами по прокладке канализации при строительстве коттеджного поселка. При этом фигурант отвечал за безопасность процесса. Обвиняемый направил 37-летнего рабочего на дно котлована глубиной более метра. Он не был оборудован укрепительными сооружениями, что является нарушением.
— В результате обвала откоса котлована и схода скальной породы потерпевший получил травмы и скончался на месте происшествия, — отметили в прокуратуре.
В надзорном ведомстве добавили, что уголовное дело направили в Алуштинский городской суд. Согласно законодательству, крымчанину грозит до пяти лет лишения свободы.