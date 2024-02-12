В Алуште рабочий погиб в котловане: дело направили в суд

В июне мужчина руководил земляными работами по прокладке канализации при строительстве коттеджного поселка. При этом фигурант отвечал за безопасность процесса. Обвиняемый направил 37-летнего рабочего на дно котлована глубиной более метра. Он не был оборудован укрепительными сооружениями, что является нарушением.