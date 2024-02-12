Шесть человек пострадали в массовом ДТП на трассе под Севастополем

«34-летний водитель KIA, двигаясь со стороны Инкермана в сторону улицы Богданова, при повороте налево не уступил дорогу автомобилю Volkswagen под управлением 23-летнего водителя, который двигался во встречном направлении, и произвел столкновение с ним. После удара Volkswagen продолжил движение и столкнулся с автомобилем Лада под управлением 32-летнего водителя. Далее иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась», — говорится в сообщении.