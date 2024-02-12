Роза Рымбаева стала жертвой мошенника

В распространяемом сообщении сказано, что 20 декабря 2023 года в суд поступило уголовное дело в отношении Беккайрова С. по ст.190 ч.4 п. 2 УК, ст. 177 ч.3 п. Б (редакция УК 1997 г.).
25 декабря 2023 года данное дело было принято в производство и главное судебное разбирательство назначили на 9 января 2024 года.
Как оказалось, безработный казахстанец Беккайров С. (1961 года рождения) в 2013 году встретился со своим дальним знакомым Турлыхановым Д.
«В ходе встречи с ним сообщил ложные сведения, что есть проект по инвестированию и нужны деньги. Потерпевший Турлыханов поверив Беккайрову и передал ему денежные средства в размере 1 200 000 долларов, которые Беккайров так и не вернул», — уточнили в суде.
Уже в 2017 году Беккайров узнал через своих знакомых, что Рымбаева Роза продает свою квартиру за 400 тысяч долларов. Аферист связался с артисткой и договорился о встрече.
«В ходе встреч он уговорил продать квартиру ему, но денежные средства якобы обещал передать позднее, так как у него не было денег. Заключив договор купли-продажи у нотариуса, Беккайров передал Рымбаевой 195 тысяч долларов, а остальные денежные средства так и не вернул, нанеся материальный ущерб Рымбаевой на сумму 69 427 350 тенге».
По данному уголовному делу 9 января 2024 года проведено первое судебное заседание. Дата следующего судебного заседания не назначена.
«Адвокат подсудимого сообщил, что находится за пределами Казахстана, и требует у суда не проводить судебное заседание без него».