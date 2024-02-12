Роза Рымбаева стала жертвой мошенника

«В ходе встреч он уговорил продать квартиру ему, но денежные средства якобы обещал передать позднее, так как у него не было денег. Заключив договор купли-продажи у нотариуса, Беккайров передал Рымбаевой 195 тысяч долларов, а остальные денежные средства так и не вернул, нанеся материальный ущерб Рымбаевой на сумму 69 427 350 тенге».