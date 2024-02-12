Электроэнергию на 5 миллиардов сумов расхитили в Самаркандской области

Более 20 случаев незаконного использования энергоресурсов в Самаркандской области выявили рейды, проведенные с 7 по 9 февраля «Узэнергоинспекцией» совместно с Генпрокуратурой, МВД и сотрудниками электро- и газоснабжающих компаний. По предварительным оценкам, поставщикам газа и электроэнергии нанесен ущерб в размере 5 миллиардов сумов.