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Электроэнергию на 5 миллиардов сумов расхитили в Самаркандской области

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Всего за три дня «Узэнергоинспекция» выявила несколько случаев незаконного использования энергоресурсов в Самаркандской области. Ущерб оценивается в 5 миллиардов сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Более 20 случаев незаконного использования энергоресурсов в Самаркандской области выявили рейды, проведенные с 7 по 9 февраля «Узэнергоинспекцией» совместно с Генпрокуратурой, МВД и сотрудниками электро- и газоснабжающих компаний. По предварительным оценкам, поставщикам газа и электроэнергии нанесен ущерб в размере 5 миллиардов сумов.

Вот лишь два примера хищений.

Фермер в Пахтачинском районе незаконно использовал природный газ для обогрева теплиц, чем нанес ущерб на сумму 3,3 миллиарда сумов.

В Ургутском районе самовольно заменили трансформатор в производственном цехе и похитили электроэнергию на 700 миллионов сумов.

На расхитителей заведены дела и переданы правоохранительным органам.

Напомним, что недавно предприниматели из разных регионов республики, незаконно подключившиеся к газовым и электрическим сетям, нанесли ущерб на более полтора миллиарда сумов.

энергетика