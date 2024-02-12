Подростков осудили на 12 лет за убийство таксиста в Алматы

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам южной столицы. Согласно материалам дела, летом 2023 года подсудимые Г.и Х. из корыстных побуждений вызвали такси для поездки из Шымкента в Алматы. Чтобы не платить 40 тыс. тенге за оказанные им услуги подсудимые решили убить таксиста.
. Сообщается, что подростки нанесли водителю множество ударов ножом, от которых последний, скончался на месте. После угнали его машину и похитили телефон. Парни свою вину не признали.
«Приговором суда присяжных подсудимые Г. и Х. признаны виновными в противоправном умышленном причинении смерти человеку (по ст.99 ч.1 УК) и им назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы каждому», — говорится в сообщении суда.
Отметим, согласно части 1 статьи 99 УК РК, убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.