Подростков осудили на 12 лет за убийство таксиста в Алматы

Дело рассмотрели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам южной столицы. Согласно материалам дела, летом 2023 года подсудимые Г.и Х. из корыстных побуждений вызвали такси для поездки из Шымкента в Алматы. Чтобы не платить 40 тыс. тенге за оказанные им услуги подсудимые решили убить таксиста.