Подробности ДТП со школьным автобусом на Байкальском тракте рассказали в полиции

В МВД рассказали подробности ДТП с участием Avatr и школьного автобуса ГАЗель Next на Байкальском тракте в Иркутском районе. В результате случившегося пострадала 32-летняя женщина, управлявшая китайской иномаркой. В салоне автобуса в момент ДТП никого не было. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.
Предварительно, в условиях снегопада женщина за рулем Avatr не смогла соблюсти безопасную дистанцию и врезалась во впереди следовавший школьный автобус. Как уточнили в полиции, женщина получила незначительные травмы. Водитель ГАЗель Next не пострадал.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Добавим, что сегодня на этом участке дороги также произошло еще несколько аварий с материальным ущербом.