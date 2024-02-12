Подробности ДТП со школьным автобусом на Байкальском тракте рассказали в полиции

В МВД рассказали подробности ДТП с участием Avatr и школьного автобуса ГАЗель Next на Байкальском тракте в Иркутском районе. В результате случившегося пострадала 32-летняя женщина, управлявшая китайской иномаркой. В салоне автобуса в момент ДТП никого не было. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.