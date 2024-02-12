Очевидец рассказала, почему боится перестрелки на вокзале в Новосибирске

Сиб.фм нашёл очевидца, который снял видео, появившееся в соцсетях, и узнал, почему свидетель опасается за свою жизнь.
В этом году перестрелка, которая произошла около вокзала «Новосибирск-Главный» 7 февраля, стала одним из самых загадочных преступлений.
Средь бела дня началась драка около киоска быстрого питания «MGrill». Объектом нападения стали двое мужчин из припаркованного на дороге автомобиля «Мазда».
«Я буквально только повернулась, а тут — массовая драка. Лица у нападавших были скрыты. Один упал на пол. Мы просто закрылись изнутри. Оружие, говорят, было пневматическое. Но все очень быстро разбежались, а мы позвонили в полицию», — рассказывала одна из продавщиц киоска, которая стала очевидцем происходящего.
Пули даже отрикошетили в двери находящегося напротив пункта выдачи OZON. Именно с этой точки вела съёмку одна из очевидцев происходящего.
«Я на работе была, услышала шум, решила осторожно выглянуть, и увидела потасовку. Группа парней в масках пинали по машине, пытались разбить стекло, им удалось это сделать! После вытащили пассажира и начали его избивать, я напугалась и зашла в помещение, ну, а после услышала выстрелы! Вышла снова, в тот момент, когда в мужчину стреляли он убегал со словами от них и пуль: “пацаны — вы чего? Я вообще в гости приехал!”, — рассказала автор видео.
— А потом второго парня начали избивать толпой, он вроде попытался убежать от них, но ему не далеко удалось убежать! Его погрузили в машину, чёрную, тонированную, без номеров и увезли в неизвестном направлении".
«Мне интересно, как видео в СМИ попало, я его никому кроме полиции не скидывала!».— утверждает автор видео.
Пока в этом деле больше вопросов, чем разгадок и ответов. Сам раненый, который убегал от налётчиков, тоже не смог ничего внятного пояснить. По странному совпадению не так давно на месте налёта было закрыто подпольное игорное заведение с системой конспирации, которой и ранее интересовались полицейские.