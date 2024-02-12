Очевидец рассказала, почему боится перестрелки на вокзале в Новосибирске

«Я на работе была, услышала шум, решила осторожно выглянуть, и увидела потасовку. Группа парней в масках пинали по машине, пытались разбить стекло, им удалось это сделать! После вытащили пассажира и начали его избивать, я напугалась и зашла в помещение, ну, а после услышала выстрелы! Вышла снова, в тот момент, когда в мужчину стреляли он убегал со словами от них и пуль: “пацаны — вы чего? Я вообще в гости приехал!”, — рассказала автор видео.