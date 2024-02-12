Студентка из Ростова пропала в Дагестане после поражения в соревнованиях

В Дагестане ищут 22-летнюю студентку из Ростова-на-Дону Анну Цомартову. По данным пресс-службы республиканского МВД, в последний раз девушку видели на берегу Каспийского моря.
О том, что девушка не выходит на связь, в правоохранительные органы заявила её мать, жительница Северной Осетии. По словам женщины, в субботу, 10 февраля, Анна Цомартова вышла из Дворца спорта в Каспийске и не вернулась. До этого она впервые за 10 лет проиграла соревнования.
«Оставив телефон дома, она вышла в неизвестном направлении. Сотрудники ведут розыск с момента поступления сообщения о пропаже девушки, проверяя все возможные варианты и всю поступающую информацию», — пояснили в пресс-службе МВД по Республике Дагестан.
К поиску пропавшей подключились спасатели, транспортные полицейские и волонтёры.
Ранее в Ростове завели уголовное дело из-за преследования двух девочек.