Студентка из Ростова пропала в Дагестане после поражения в соревнованиях

О том, что девушка не выходит на связь, в правоохранительные органы заявила её мать, жительница Северной Осетии. По словам женщины, в субботу, 10 февраля, Анна Цомартова вышла из Дворца спорта в Каспийске и не вернулась. До этого она впервые за 10 лет проиграла соревнования.