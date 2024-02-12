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«Как обухом по голове»: певица из Башкирии Гульназ Асаева попала в ДТП

Популярная башкирская певица Гульназ Асаева на своей странице в соцсети рассказала о том, что попала в автоаварию по дороге в Кукмор Татарстана.

«Ужас, как обухом по голове. Мы едем по своей полосе, и вдруг в один момент Toyota RAV4 резко выруливает вправо. Ни поворотник, ничего не включили. Вообще с третьей или второй полосы повернул. Естественно, мы врезались в него, потому что не успели затормозить. Ладно хоть мы правы оказались. Что за люди бывают», — сообщила певица.

Инцидент на дороге не испугал Гульназ Асаеву. Певица после случившегося направилась в Уфу на другом автомобиле.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что в Уфе певице Гульназ Асаевой вручили титул народного артиста радио.