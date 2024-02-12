В Молдове бесследно исчез памятник павшим солдатам: Агентство военной науки и памяти — не в курсе

Именно Агентство должно заниматься учётом военно-мемориальных объектов на территории нашей страны. Как ведётся этот «учёт» можно увидеть на примере Биличен. В проекте Реестра воинских памятников и захоронений, опубликованного Агентством в прошлом году, значится памятник, который, как мы выяснили вчера, исчез ещё несколько лет назад! Я уже не говорю о том, что в Реестре отсутствует информация о братской могиле на территории населённого пункта, что серьезно меняет статус этого военно-исторического объекта и переводит его в разряд воинских захоронений.