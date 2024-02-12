В Находке мошенник обманул клиентов более чем на 400 тысяч рублей

Установлено, что с сентября 2021 года по март 2023 года мужчина заключил шесть договоров. Он должен был установить пластиковые окна, балконы и отремонтировать жилой дом на общую сумму свыше 400 тысяч рублей. Но после получения денег гражданин не исполнял обязательства, и лишь изредка, для видимости, делал незначительные работы.