Подполье: в Николаеве поразили военный, судостроительный заводы и нефтебазу

«Всего николаевцы насчитали десять “прилетов” в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска», — сказал собеседник агентства.
Вторая волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и по заводу «Зоря-Машпроект», где производится продукция военного назначения.
По словам Лебедева, руководство предприятия для работы на оборонных мощностях завезло рабочих с Западной Украины и отделило эту часть завода блокпостами.
«Ночью по Николаеву носились десятки скорых. Больницы сейчас заполнены, а в городской морг, по словам агентуры, помещают только “крутых”, простых вэсэушников складывают на улице в черных мешках штабелями рядом с моргом», — добавил подпольщик.
Кроме того, в результате ударов по узловой станции Александрия в Кировоградской области были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники, рассказал Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области.
По данным подполья, ВСУ использовали крупный железнодорожный узел в Александрии как перевалочный пункт. Через город проходят железные дороги Одесса — Харьков и Киев — Днепропетровск.