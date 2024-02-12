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Подполье: в Николаеве поразили военный, судостроительный заводы и нефтебазу

ДОНЕЦК, 12 фев — РИА Новости. Российская армия поразила военные и инфраструктурные объекты в Николаеве в ночь на воскресенье, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Он также предоставил видеокадры ударов.
Источник: РИА "Новости"

«Всего николаевцы насчитали десять “прилетов” в три волны. Первой волной были удары по портовой структуре Николаева. Прилетело в Морпорт, в порт Ольвия и на Черноморский судостроительный завод в стороне Каботажного спуска», — сказал собеседник агентства.

Вторая волна ударов пришлась по Николаевской нефтебазе и по заводу «Зоря-Машпроект», где производится продукция военного назначения.

По словам Лебедева, руководство предприятия для работы на оборонных мощностях завезло рабочих с Западной Украины и отделило эту часть завода блокпостами.

«Ночью по Николаеву носились десятки скорых. Больницы сейчас заполнены, а в городской морг, по словам агентуры, помещают только “крутых”, простых вэсэушников складывают на улице в черных мешках штабелями рядом с моргом», — добавил подпольщик.

Кроме того, в результате ударов по узловой станции Александрия в Кировоградской области были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники, рассказал Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области.

По данным подполья, ВСУ использовали крупный железнодорожный узел в Александрии как перевалочный пункт. Через город проходят железные дороги Одесса — Харьков и Киев — Днепропетровск.