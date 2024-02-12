Подполье: в Николаеве поразили военный, судостроительный заводы и нефтебазу

Кроме того, в результате ударов по узловой станции Александрия в Кировоградской области были уничтожены два железнодорожных состава с техникой и боеприпасами для ВСУ, а также около 20 единиц иностранной военной техники, рассказал Лебедев, ссылаясь на своих коллег из Кировоградской области.