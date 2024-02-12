Трасса М-11 «Нева» покрылась пеной: на дороге вспыхнула фура с фруктами

Загоревшийся большегруз тушили после аварии на скоростной трассе М-11 «Нева» в Тверской области ночью 12 февраля. МЧС показало, что осталось от машины.
На 130-м километре платной трассы произошло ДТП с разливом топлива и последующим возгоранием грузовой машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Тверской области. Полыхал грузовик с фруктами. На место выехали 6 машин и 22 пожарных. Пока они устраняли пожар, транспорт с М-11 перенаправляли в объезд по М-10 «Россия».
В 2:39 возгорание локализовали, а полностью пожар потушили еще спустя час — в 3:20. Люди в результате возгорания не пострадали, от фуры же, судя по кадрам, остался один остов. Причину произошедшего предстоит установить экспертам.