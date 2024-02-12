Трасса М-11 «Нева» покрылась пеной: на дороге вспыхнула фура с фруктами

На 130-м километре платной трассы произошло ДТП с разливом топлива и последующим возгоранием грузовой машины, сообщает пресс-служба ГУ МЧС Тверской области. Полыхал грузовик с фруктами. На место выехали 6 машин и 22 пожарных. Пока они устраняли пожар, транспорт с М-11 перенаправляли в объезд по М-10 «Россия».