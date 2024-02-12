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Боеприпасы в гараже: необычную находку хранил житель Хабаровского края

За незаконное хранение боеприпасов и части оружия задержали жителя Хабаровского края.
Источник: Комсомольская правда

Уголовное дело завели в Амурском районе Хабаровского края по факту незаконного хранения боеприпасов к огнестрельному оружию и его частей.

Сотрудники ОВД Амурского района задержали 35-летнего жителя поселка Эльбан. Ранее судимый мужчина подозревается в незаконном хранении боеприпасов и затвора нарезного длинноствольного огнестрельного оружия.

— В гараже подозреваемого полицейские обнаружили и изъяли 26 патронов различного калибра, а также затвор нарезного длинноствольного огнестрельного оружия в результате проведенного обыска. По результатам экспертиз установлено, что затвор — это часть карабина, а боеприпасы имеют разный калибр и предназначены для стрельбы из охотничьего карабина и автоматического оружия, — рассказали в УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Задержанный объяснил, что несколько лет назад нашел затвор и боеприпасы на железнодорожной станции и принес их в свой гараж. Он не рассказывал никому о своей находке. У него нет лицензии на приобретение оружия или специального разрешения на использование и хранение патронов.

В отношении подозреваемого применили меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.