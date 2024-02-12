Боеприпасы в гараже: необычную находку хранил житель Хабаровского края

Задержанный объяснил, что несколько лет назад нашел затвор и боеприпасы на железнодорожной станции и принес их в свой гараж. Он не рассказывал никому о своей находке. У него нет лицензии на приобретение оружия или специального разрешения на использование и хранение патронов.