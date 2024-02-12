Метшин: Из-за снегопада в Казани автобусы не могут доехать до конечных остановок

По его словам, в данной ситуации дороги необходимо расчищать любой ценой. «По поселкам надо ускоряться, особенно не приемлю ситуации, когда автобус не может, как было на Сухой Реке, доехать до конечной остановки. Есть пожилые, взрослые, мамы с детьми. Они не должны месить снег до той точки, куда автобус доезжает», — сказал господин Метшин.



«Ъ-Казань».