Два человека погибли в результате ДТП в Полоцком районе

Ранее утром в понедельник в Витебском районе произошло еще одно ДТП. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком были госпитализированы семь человек. У них диагностированы сочетанные черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и ссадины. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.