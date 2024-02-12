Два человека погибли в результате ДТП в Полоцком районе

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Смертельная авария произошла утром в понедельник в Полоцком районе, погибли два человека, об этом рассказали в пресс-службе МВД.
По данным ведомства, ДТП произошло примерно в 10 часов на автодороге Р-46 Полоцк-Минск. Возле деревни Семенец 61-летний водитель автомобиля KIA Sorento не справился с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения и столкнулась с Renault Logan.
В результате пассажиры французской иномарки — 71-летний мужчина и 72-летняя женщина — погибли на месте, а 48-летний водитель передан медикам.
На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, МЧС, медики и следственно-оперативная группа.
Ранее утром в понедельник в Витебском районе произошло еще одно ДТП. В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком были госпитализированы семь человек. У них диагностированы сочетанные черепно-мозговые травмы, переломы, ушибы и ссадины. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.