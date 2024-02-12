«Бил руками, ногами, ножом и молотком». Бывший муж забил до смерти мать четверых детей в Жлобинском районе

В Жлобинском районе 38-летний житель поселка Хальч забил до смерти бывшую жену, сообщили в службе информации прокуратуры Гомельской области.
Трагедия произошла 23 октября 2023-го года в квартире погибшей 33-летней женщины. В тот день белоруска вместе с бывшим мужем выпивали у нее дома. В какой-то момент мужчина приревновал женщину и между ними вспыхнула ссора. Пьяный ревнивец начал бить женщину руками, ногами, ножом и молотком по разным частям тела. Судмедэксперты насчитали не менее 22 ударов, в том числе в области жизненно важных органов.
— От полученных травм женщина скончалась на месте, а убийца скрылся, — рассказали в прокуратуре.
Известно, что в этой квартире вместе с женщиной проживали четверо детей в возрасте 7−15 лет. На данный момент опекунство на несовершеннолетних оформил их родной дядя.
Сообщается, что в порядке реагирования прокуратура потребовала обеспечить устранение нарушений в работе учреждений образования в части выявления неблагоприятной обстановки в данной семье.