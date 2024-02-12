«Бил руками, ногами, ножом и молотком». Бывший муж забил до смерти мать четверых детей в Жлобинском районе

Трагедия произошла 23 октября 2023-го года в квартире погибшей 33-летней женщины. В тот день белоруска вместе с бывшим мужем выпивали у нее дома. В какой-то момент мужчина приревновал женщину и между ними вспыхнула ссора. Пьяный ревнивец начал бить женщину руками, ногами, ножом и молотком по разным частям тела. Судмедэксперты насчитали не менее 22 ударов, в том числе в области жизненно важных органов.