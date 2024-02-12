Воронеж целиком превратился в опасный каток из-за дождя: фото и видео

Состояние тротуаров представляет прямую угрозу для здоровья пешеходов, а на автомагистралях фиксируют дорожно-транспортные происшествия. Утром осадки не прекратились, в связи с чем в городе прогнозируют дальнейшее обледенение. Воронежцы публикуют множество красноречивых фотографий и видеозаписей в социальных сетях.