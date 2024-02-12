Воронеж целиком превратился в опасный каток из-за дождя: фото и видео

В Воронеже в ночь на понедельник, 12 февраля, прошел дождь. С учетом минусовой температуры воздуха к утру все дороги и улицы города покрылись слоем глазури, буквально превратившись в каток.
Состояние тротуаров представляет прямую угрозу для здоровья пешеходов, а на автомагистралях фиксируют дорожно-транспортные происшествия. Утром осадки не прекратились, в связи с чем в городе прогнозируют дальнейшее обледенение. Воронежцы публикуют множество красноречивых фотографий и видеозаписей в социальных сетях.
Автомобилисты жалуются, что машины застревают на скользких дорогах и оказываются в «ледяном плену». В микрорайоне Черемушки пассажирам пришлось выталкивать автобус, чтобы добраться до места назначения.
— Перед районными комбинатами благоустройства стоит задача максимально быстро работать над минимизацией последствий осложненных погодных условий, — заявили в городском управлении дорожного хозяйства.
По информации мэрии, обработка проезжей части, а также тротуаров вдоль основных магистралей, остановочных площадок и подходов к пешеходным переходам велась комбинатами благоустройства в ночную смену.
— Было израсходовано 1,4 тыс. тонн пескосмеси. Однако процесс осложнялся непогодой. Сейчас работы в зоне ответственности районных управ продолжаются — особое внимание уделяется спускам и подъемам, нагорным лестницам, тротуарам на путепроводах, — сообщили в управлении.
В мэрии попросили воронежцев быть предельно внимательными и аккуратными.