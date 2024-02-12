Суд признал виновными фигурантов дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова

Суханов был задержан в октябре 2022 года после проведения оперативного эксперимента в одном из столичных ресторанов. На процессе по избранию меры пресечения он признал, что получил 800 тысяч рублей и приносит извинения потерпевшим. По его словам, к административной панели канала он отношения не имел и технической возможности что-то ставить или удалять из канала «Тушите свет» у него не было.