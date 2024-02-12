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Суд признал виновными фигурантов дела о вымогательстве у главы «Ростеха» Чемезова

МОСКВА, 12 фев — РАПСИ. Хамовнический суд Москвы признал виновным коммерческого директора Ксении Собчак Кирилла Суханова, а также журналистов Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Источник: AP 2023

Суд установил, что Суханов требовал у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление негативного поста в телеграм-канале «Тушите свет» и «блок» на следующие публикации о Чемезове и «Ростехе».

Суд признал фигурантов дела виновными в вымогательстве в особо крупном размере (часть 3 статьи 163 УК РФ).

Суханов был задержан в октябре 2022 года после проведения оперативного эксперимента в одном из столичных ресторанов. На процессе по избранию меры пресечения он признал, что получил 800 тысяч рублей и приносит извинения потерпевшим. По его словам, к административной панели канала он отношения не имел и технической возможности что-то ставить или удалять из канала «Тушите свет» у него не было.

Процесс по уголовному делу прошел в закрытом режиме, поэтому подробности судебного следствия остаются неизвестными. Прокуратура просила приговорить обвиняемых к наказанию от 7,5 до 8 лет колонии.

Обвиняемые Романовский и Бигаев настаивали, что к переговорному процессу и общению с героями публикаций они не причастны, а значит, и обвинять их в преступлении нельзя.

Журналист Ксения Собчак, которую считают связанной с созданием канала, выступает в поддержку Суханова и Романовского. Она настаивает, что уголовное дело — попытка оказать давление на нее за журналистскую деятельность.