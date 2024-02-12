Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году

«В целом хотелось бы сказать, что в плане научных проблем и прогноза сильных землетрясений буквально на прошлой неделе были завершены работы по анализу текущей сейсмоситуации и в среднесрочной перспективе на 2024 год с вероятностью 0,7 сильных разрушительных землетрясений на территории нашей республики не ожидается», — рассказал Даулет Сарсенбаев.