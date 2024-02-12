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Ожидать ли в Казахстане сильных землетрясений в 2024 году

Директор Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований Даулет Сарсенбаев озвучил прогноз по землетрясениям в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Источник: Zakon.kz

Он отметил, что после недавнего землетрясения на границе территории Китая и Кыргызстана, сейсмические волны которого были ощутимы на территории нашей страны, вызвали панику у населения и вопросы о возможности последующих землетрясений.

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«В целом хотелось бы сказать, что в плане научных проблем и прогноза сильных землетрясений буквально на прошлой неделе были завершены работы по анализу текущей сейсмоситуации и в среднесрочной перспективе на 2024 год с вероятностью 0,7 сильных разрушительных землетрясений на территории нашей республики не ожидается», — рассказал Даулет Сарсенбаев.

Сильное землетрясение произошло в Алматы в ночь на 23 января 2024 года. Подземные толчки, которые ощутили жители города, достигали пяти баллов.

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