Житель Кубани выращивал 44 куста конопли в садовых горшках. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
35-летний житель Калининского района выращивал коноплю в доме. Полицейские нашли 44 куста и около трех кг высушенных частей наркосодержащего растения в хозпостройке.
«Следственным отделением ОМВД России по Калининскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 и части 1 статьи 231 УК РФ», — сообщили в ГУ МВД по региону.
Уточняется, что мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.