Житель Кубани выращивал 44 куста конопли в садовых горшках

«Следственным отделением ОМВД России по Калининскому району в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 228 и части 1 статьи 231 УК РФ», — сообщили в ГУ МВД по региону.