Жители Ростовской области остаются третьи сутки без света

Жители Ростовской области вновь остались без тепла и света (предыдущий коллапс был в декабре). По данным Минэнерго России, из-за непогоды проблемы с коммуникациями зафиксированы в более чем 280 населённых пунктах. Сейчас в регионе введен режим повышенной готовности, а люди замерзают вторые и третьи сутки.
В подробностях разбирался rostov.aif.ru.
Где свет?
Погода в донском регионе испортилась вечером 10 февраля. «Ледяной» циклон настиг северо-восточные районы. Провода покрылись льдом толщиной почти в 40 мм. Во многих местах они и грозозащитные тросы на ЛЭП под тяжестью льда оборвались. Даже железобетонные опоры не выдерживают гололёдную нагрузку. В результате под утро 11 февраля часть местных жителей остались без электричества и отопления. Сейчас они массово просят у властей как-то повлиять на ситуацию, так как в домах уже совсем холодно — нет отопления, нет света. Огромное количество просьб о помощи люди оставляют в соцсетях.
«Город Шахты, улица Рылеева — света нет с 10-го числа. Частный сектор вымерзает! Когда будет электричество? В районе очень много пенсионеров и людей с маленькими детьми, в домах холодно, продукты пропадают. Люди сидят без света третьи сутки, телефоны разряжены, не могут даже вызвать скорую», — возмущена Надежда Д.
«Котельная на Дранко в Ростове снова остановилась. Нет отопления и горячей воды. Жалобы помогли ненадолго», — пишет Татьяна.
«Нет света с 10 февраля, оборванные провода и ветки с деревьев валяются по везде, еда скоро испортится, телефоны невозможно зарядить ещё и отопление плохо работает», — добавил пользователь под ником Cherry.
«В Цимлянске нет воды, света и отопления с субботы. Режим ЧС объявили, но даже подвоз воды организовать некому. Люди вынуждены топить снег, чтобы пользоваться туалетом», — рассказывает Элина Чечель.
«Шахты в беде, отреагируйте, пожалуйста, как-то» — простит Татьяна Коротких.
«Хутор Лихой с субботы без света и связи. Население, в основном, пенсионеры, много одиноких. Невозможно связаться с родственниками. И ехать узнавать по трассе как? Яма на яме», — говорит Дарья Семенищева.
«В Шахтах люди уже некоторые по трое суток без света и отопления. Где помощь области?» — спрашивает Вадим.
Поезда застряли, школы закрыты.
Кроме того, из-за сильного ветра огромное количество деревьев и веток повалились на дороги. Но и это ещё не все: сразу несколько поездов, проезжающие через Ростовскую область, вынуждены были задержать на несколько часов и отстали от графика. В пресс-службе СКЖД уточнили, что проблема коснулась шести поездов. Они задержались примерно на 1−2 часа. Но дольше всего пришлось простоять пассажирам поездов № 136 «Санкт-Петербург — Махачкала» и № 49 «Кисловодск — Санкт-Петербург» — почти на пять часов. Сообщается, что людям было предоставлено дополнительное питание, а в вагонах удалось сохранить тепло.
С последствиями непогоды сейчас борются спецслужбы, коммунальщики, сотрудники МЧС. С 21.00 вечера 11 февраля режим повышенной готовности введён в Волгодонске, Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах, Белокалитвинском, Волгодонском, Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Каменском, Константиновском, Красносулинском, Мартыновском, Морозовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Семикаракорском, Тацинском, Усть-Донецком и Цимлянском районах.
«Вижу ваши сообщения и понимаю всю сложность ситуации. К сожалению, масштаб последствий непогоды — значительный», — обратился к пострадавшим губернатор Ростовской области Василий Голубев.
По его данным, в регионе на данный момент зафиксировано отключение 397 линий электропередач и около двух тысяч подстанций в 235 населенных пунктах.
«Это заметно больше, чем было выведено из строя во время непогоды в середине декабря. На этот раз стихия затронула системы жизнеобеспечения в 23 городах и районах. Наиболее напряженная ситуация в семи из них».
При этом электроснабжение уже восстановлено для 115 тысяч человек. Но без света остаются ещё около 145 тысяч дончан.
Кроме того, в девяти городах и районах ученики 78 школ переведены на дистанционное обучение, еще в 98 школах занятия перенесены на субботу. В 16 муниципалитетах закрыты 142 детских сада.
На аварийных объектах сейчас работают более 130 бригад, в том числе из других регионов страны. Власти обещают, что в течение дня их число будет увеличено.