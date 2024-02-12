Жители Ростовской области остаются третьи сутки без света

Кроме того, из-за сильного ветра огромное количество деревьев и веток повалились на дороги. Но и это ещё не все: сразу несколько поездов, проезжающие через Ростовскую область, вынуждены были задержать на несколько часов и отстали от графика. В пресс-службе СКЖД уточнили, что проблема коснулась шести поездов. Они задержались примерно на 1−2 часа. Но дольше всего пришлось простоять пассажирам поездов № 136 «Санкт-Петербург — Махачкала» и № 49 «Кисловодск — Санкт-Петербург» — почти на пять часов. Сообщается, что людям было предоставлено дополнительное питание, а в вагонах удалось сохранить тепло.