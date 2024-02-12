Перевернулась скорая, ехавшая к месту ДТП с детским автобусом на трассе Петербург — Псков. Есть пострадавшие

По данным издания, машина следовала на место ДТП со школьниками. Как уже сообщала «Фонтанка», детский автобус столкнулся с грузовиком у деревни Новгородка. По предварительным данным МВД, пострадали 17 человек — четверо взрослых и 13 детей. По информации МЧС, госпитализированы восемь детей и четверо взрослых.