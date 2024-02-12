Перевернулась скорая, ехавшая к месту ДТП с детским автобусом на трассе Петербург — Псков. Есть пострадавшие

Карета скорой помощи вылетела с дороги и опрокинулась на трассе Санкт-Петербург — Псков, между деревнями Гораи и Заходы, в Островском районе Псковской области 12 февраля. Пострадали водитель и фельдшер, сообщает ПАИ.
По данным издания, машина следовала на место ДТП со школьниками. Как уже сообщала «Фонтанка», детский автобус столкнулся с грузовиком у деревни Новгородка. По предварительным данным МВД, пострадали 17 человек — четверо взрослых и 13 детей. По информации МЧС, госпитализированы восемь детей и четверо взрослых.